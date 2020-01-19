Güneş’ten Karius’a gönderme - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Güneş’ten Karius’a gönderme

Güneş’ten ’a gönderme

Güneş’ten Karius’a gönderme

hocası , 'taki öğrencisi 'a üstü kapalı mesaj gönderdi.

hocası , 'taki öğrencisi 'a üstü kapalı mesaj gönderdi. 'la bir söyleşi gerçekleştiren Güneş, "Kaleci müzesi kur ama kötü kalecileri de koy mutlaka. Mesela kötü gol yiyenler var. Manken gibi arkadaşlarımız var ama kötü gol yiyorlardı, onları da koy" şeklinde konuştu. Bu sözler akıllara Karius'u getirdi.
  1. 19.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş’ten Karius’a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN