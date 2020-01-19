Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ligin ilk yarısını istediği sırada bitiremeyen Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemini şu ana kadar sakin geçiriyor. Siyah-beyazlı takım henüz transfer yapmadı. Lig lideri Demir Grup Sivasspor ise Yasin Öztekin'i alarak dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 transfer daha yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırladığı maç saat 19.00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

SİVAS'TA FERNANDO ŞOKU

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde kırmızı-beyazlılarda sakatlık şoku yaşandı. Sivasspor'un ilk yarıya damga vuran oyuncularından Fernando sakatlığı sebebiyle Beşiktaş deplasmanında forma giyemiyor.

BEŞİKTAŞ'TA İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)