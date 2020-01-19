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19 Ocak 2020, Pazar
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Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

'in ilk yarısını umduğu sıralamada bitiremeyen ikinci yarıda perdeyi lider Demir Grup karşısında açıyor. Siyah-beyazlı takım evinde, son 5 maçının 4'ünü kazanan Sivasspor'u konuk ediyor. Ocak ayı dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, zirve yarışında yara almamak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Sivasspor'un amacı ise bir puan gerisinde bulunan Başakşehir'le puan farkını 4'e çıkarmak. Bu zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'in 18. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ligin ilk yarısını istediği sırada bitiremeyen Beşiktaş, ocak ayı dönemini şu ana kadar sakin geçiriyor. Siyah-beyazlı takım henüz transfer yapmadı. Lig lideri Demir Grup Sivasspor ise Yasin Öztekin'i alarak dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 transfer daha yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırladığı maç saat 19.00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

SİVAS'TA FERNANDO ŞOKU
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde kırmızı-beyazlılarda sakatlık şoku yaşandı. Sivasspor'un ilk yarıya damga vuran oyuncularından Fernando sakatlığı sebebiyle Beşiktaş deplasmanında forma giyemiyor.

BEŞİKTAŞ'TA İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

  • Sivasspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Beşiktaş (1M), daha önceki toplam dokuz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti (3B 4M).
  • Son beş Süper Lig maçında Beşiktaş'ı üç kez mağlup eden Sivasspor (2M), daha önce rakibi karşısında dört maçlık yenilgi serisi yaşamıştı.
  • Süper Lig'de oynadığı son 20 iç saha maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (14G 5B), tek yenilgisini bu sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı (0-2).
  • Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada alabilmişti (8B 12M).
  • Süper Lig'in son 15 sezonunun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmeyen (12G 3B) ve son beş karşılaşmayı kazanan Beşiktaş, son yenilgisini 2003/04'te Samsunspor'dan aldı.
  • Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Sivasspor olan Burak Yılmaz (14), son 12 maçın dokuzunda rakip fileleri havalandırmayı başardı.
  • Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Atiba Hutchinson (2 gol & 3 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 24 karşılaşmada yapabilmişti (4 gol & 1 asist).
  • Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün tamamında Mustapha Yatabare'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).
  • Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Abdullah Avcı (4G 2B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı (Sivasspor 3-0 Beşiktaş).
  • Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rıza Çalımbay (4B 9M), tek galibiyetini yine Sivasspor'un başındayken aldı (Ekim 2012'de 1-0).
  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 18:55
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