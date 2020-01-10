Lukasz’da son tango - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lukasz’da son tango

Lukasz’da son tango

Lukasz’da son tango

'ın menajariyle 'da görüşerek prensip anlaşmasına vardığı 'de son düzlüğe girildi.

'ın menajariyle 'da görüşerek prensip anlaşmasına vardığı 'de son düzlüğe girildi. 'dan Pilkarskiswia, Beşiktaş'ın Lukasz ile anlaştığını ve bu hafta sonuna kadar Udinese'den gelecek yanıtı beklediğini iddia etti. Aynı haber kaynağı Corriere Dello Sport'un ise Parma'nın da Polonyalı forvet oyuncusunu istediğini yazarken; İtalyan gazeteci Monica Tosolini ise Beşiktalı yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Teodorczyk için Udineseli yöneticilerle görüşmelere devam ettiğini ve transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağını ifade etti. Polonya'dan TVN ise Teodorczyk ile Beşiktaş'ın prensipte anlaştığını, golcü oyuncunun Türk ekibinin formasını giymek için Udinese'nin vereceği kararı beklediğini belirtti.

  1. 10.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lukasz’da son tango haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN