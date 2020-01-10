Lukasz’da son tango
Beşiktaş'ın menajariyle İstanbul'da görüşerek prensip anlaşmasına vardığı Lukasz Teodorczyk'de son düzlüğe girildi.
Beşiktaş'ın menajariyle İstanbul'da görüşerek prensip anlaşmasına vardığı Lukasz Teodorczyk'de son düzlüğe girildi. Polonya'dan Pilkarskiswia, Beşiktaş'ın Lukasz ile anlaştığını ve bu hafta sonuna kadar Udinese'den gelecek yanıtı beklediğini iddia etti. Aynı haber kaynağı Corriere Dello Sport'un ise Parma'nın da Polonyalı forvet oyuncusunu istediğini yazarken; İtalyan gazeteci Monica Tosolini ise Beşiktalı yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Teodorczyk için Udineseli yöneticilerle görüşmelere devam ettiğini ve transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağını ifade etti. Polonya'dan TVN ise Teodorczyk ile Beşiktaş'ın prensipte anlaştığını, golcü oyuncunun Türk ekibinin formasını giymek için Udinese'nin vereceği kararı beklediğini belirtti.
- 10.1.2020
- Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- Fatih Terim aradığı stoperi buldu! İşte Galatasaray'ın 4. transferi
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
- Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler
- Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Kanarya sol bekine kavuşuyor
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Lukasz’da son tango haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.