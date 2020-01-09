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09 Ocak 2020, Perşembe
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Wilczek gelmek istiyor

Wilczek gelmek istiyor

 Ligi ekiplerinden Brondby'nin Polonyalı golcüsü , ile yaz aylarında görüştüğünü ve devre arasında transfere sıcak baktığını söyledi.

Ligi ekiplerinden Brondby'nin Polonyalı golcüsü , ile yaz aylarında görüştüğünü ve devre arasında transfere sıcak baktığını söyledi. Kulübü ve kendisi için iyi bir teklif olması durumunda ayrılabileceğini kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Şu anda iyi durumdayım ancak bu hiçbir zaman takımdan ayrılmayacağım anlamına gelmiyor bu. Şartlar benim ve kulüp için iyi olmalı. Beşiktaş yaz aylarında beni istedi, görüşmeler de oldu ancak sonuca dönüşmedi. Geçmişi olan böylesine büyük bir kulübün beni almak istemesi beni motive ediyor" dedi.

  1. 9.1.2020
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