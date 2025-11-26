PSG-Tottenham MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

PSG-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir başka dev kapışma sahne alıyor: PSG-Tottenham. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak bu yıl da iddiasını en güçlü şekilde sürdüren PSG, Luis Enrique yönetiminde yoluna kararlı adımlarla devam ediyor. Paris ekibi, topladığı 9 puanla 7. sırada yer alırken, ilk 8 yarışında büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Karşı tarafta ise Tottenham cephesi var. Thomas Frank'ın modern ve tempolu futbol anlayışıyla dikkat çeken İngiliz temsilcisi, 4 haftada topladığı 8 puanla 12. sıraya yerleşmiş durumda. Peki, PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSG-Tottenham maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Tottenham maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

TOTTENHAM RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına konuk olacak Tottenham, Fransa temsilcisine karşı Süper Kupa'da yaşadığı mağlubiyetin rövanşını almak istiyor. Kupa maçında 2-0 öndeyken, rakibine penaltılarda mağlup olan İngiliz ekibi, bu kez kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

PSG İNGİLİZ TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Son şampiyon olarak sahaya çıkacak PSG, evinde konuk ettiği İngiliz takımlarına karşı 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 1-0 kaybeden Fransa ekibi, İngiliz takımlarına karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.