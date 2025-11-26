CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Tottenham MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

PSG-Tottenham MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSG ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Son şampiyon olarak bu sezon da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, güçlü rakibini yenerek ilk 8 için önemli bir adım atmak istiyor. 4 maç sonunda 9 puan toplayan Fransa temsilcisi, 7. sırada bulunuyor. Thomas Frank önderliğinde etkili bir turnuva geçirmeyi amaçlayan İngiliz ekibi ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, PSG-Tottenham maçı canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG-Tottenham MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

PSG-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir başka dev kapışma sahne alıyor: PSG-Tottenham. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak bu yıl da iddiasını en güçlü şekilde sürdüren PSG, Luis Enrique yönetiminde yoluna kararlı adımlarla devam ediyor. Paris ekibi, topladığı 9 puanla 7. sırada yer alırken, ilk 8 yarışında büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Karşı tarafta ise Tottenham cephesi var. Thomas Frank'ın modern ve tempolu futbol anlayışıyla dikkat çeken İngiliz temsilcisi, 4 haftada topladığı 8 puanla 12. sıraya yerleşmiş durumda. Peki, PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Tottenham maçı

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSG-Tottenham maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta

PSG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Tottenham maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-Tottenham maçı hangi kanalda

PSG-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

PSG-Tottenham maçı nasıl, nereden izlenir

TOTTENHAM RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına konuk olacak Tottenham, Fransa temsilcisine karşı Süper Kupa'da yaşadığı mağlubiyetin rövanşını almak istiyor. Kupa maçında 2-0 öndeyken, rakibine penaltılarda mağlup olan İngiliz ekibi, bu kez kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

PSG-Tottenham maçları

PSG İNGİLİZ TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Son şampiyon olarak sahaya çıkacak PSG, evinde konuk ettiği İngiliz takımlarına karşı 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 1-0 kaybeden Fransa ekibi, İngiliz takımlarına karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.

PSG-Tottenham maçı canlı izle

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i
İDEFIX-Reklam
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Skriniar kararı! F.Bahçe'den Skriniar kararı! 10:11
Mehmet Kaya aday olacağını açıkladı! Mehmet Kaya aday olacağını açıkladı! 10:10
Atletico Madrid-Inter maçı detayları! Atletico Madrid-Inter maçı detayları! 10:04
Premier Lig devleri milli yıldızın peşinde! Premier Lig devleri milli yıldızın peşinde! 09:49
Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda... Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda... 09:46
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı 09:27
Daha Eski
Arsenal-Bayern Münih maçı detayları! Arsenal-Bayern Münih maçı detayları! 09:24
Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! 09:19
F.Bahçe'nin Kadıköy'de rakibi Ferencvaros F.Bahçe'nin Kadıköy'de rakibi Ferencvaros 09:07
G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler 09:01
"Bir çuval inciri..." "Bir çuval inciri..." 08:55
F.Bahçe'de Tedesco fırtınası! F.Bahçe'de Tedesco fırtınası! 08:53