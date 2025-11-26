Liverpool-PSV maçı canlı yayın bilgileri! Ne zaman ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Liverpool-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan, Liverpool ile PSV Eindhoven arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Arne Slot yönetiminde turnuvada beklenmedik puan kayıpları yaşayan Liverpool, Avrupa sahnesinde yaralarını sarmayı amaçlıyor. Galatasaray karşısında aldığı tek mağlubiyetin ardından İngiliz ekibi, sahasında güçlü rakibini yenerek ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek PSV Eindhoven ise sürpriz bir sonuç için sahaya çıkacak. Peki, Liverpool-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Liverpool-PSV Eindhoven maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til

LIVERPOOL'DAN PSV'YE ÜSTÜNLÜK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi konuk etmeye hazırlanan Liverpool, daha önce Hollanda ekibiyle oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alarak önemli bir üstünlük sağladı. İngiliz temsilcisi, PSV Eindhoven ile 1 maçta berabere kalırken, geçtiğimiz sezon oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 3-2 kaybetmişti.