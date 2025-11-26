CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-PSV maçı canlı yayın bilgileri! Ne zaman ve hangi kanalda?

Liverpool-PSV maçı canlı yayın bilgileri! Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde ligde beklenmedik puan kayıpları yaşayan İngiliz ekibi, Avrupa'da yaralarını sarmak istiyor. Turnuvadaki tek mağlubiyetini Galatasaray'a karşı alan Liverpool, güçlü rakibini yenerek ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefleyen Hollanda temsilcisi ise 5 puanla 23. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Liverpool-PSV maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Liverpool-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 12:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool-PSV maçı canlı yayın bilgileri! Ne zaman ve hangi kanalda?

Liverpool-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan, Liverpool ile PSV Eindhoven arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Arne Slot yönetiminde turnuvada beklenmedik puan kayıpları yaşayan Liverpool, Avrupa sahnesinde yaralarını sarmayı amaçlıyor. Galatasaray karşısında aldığı tek mağlubiyetin ardından İngiliz ekibi, sahasında güçlü rakibini yenerek ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek PSV Eindhoven ise sürpriz bir sonuç için sahaya çıkacak. Peki, Liverpool-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-PSV maçı

LIVERPOOL-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Liverpool-PSV Eindhoven maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Liverpool-PSV maçı ne zaman, saat kaçta

LIVERPOOL-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-PSV maçı hangi kanalda

LIVERPOOL-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til

Liverpool-PSV maçı nasıl, nereden izlenir

LIVERPOOL'DAN PSV'YE ÜSTÜNLÜK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi konuk etmeye hazırlanan Liverpool, daha önce Hollanda ekibiyle oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alarak önemli bir üstünlük sağladı. İngiliz temsilcisi, PSV Eindhoven ile 1 maçta berabere kalırken, geçtiğimiz sezon oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 3-2 kaybetmişti.

ASpor CANLI YAYIN

Skriniar'ın yanında kim oynayacak?
F.Bahçe'ye bir şok daha!
DİĞER
Galatasaray'ın Union SG'ye mağlubiyeti Belçika'da gündem oldu! "Devasa bir başarı"
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman'dan "rapor" bilgilendirmesi
Kerem'den G.Saray derbisi sözleri!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den G.Saray derbisi sözleri! Kerem'den G.Saray derbisi sözleri! 13:31
F.Bahçe'ye bir şok daha! F.Bahçe'ye bir şok daha! 13:18
Icardi sonrası İlkay'dan da paylaşım geldi Icardi sonrası İlkay'dan da paylaşım geldi 12:58
E. Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman? E. Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman? 12:50
Kanarya Ferencvaros maçına hazır! Kanarya Ferencvaros maçına hazır! 12:34
Liverpool-PSV maçı detayları! Liverpool-PSV maçı detayları! 12:28
Daha Eski
Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! 12:15
Manisa FK ilklerin peşinde! Manisa FK ilklerin peşinde! 11:57
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! 11:51
Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! 11:50
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! 11:46
Union SG başkanından çarpıcı sözler! Union SG başkanından çarpıcı sözler! 11:41