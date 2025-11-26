Atletico Madrid-Inter maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Avrupa futbolunun iki köklü devini karşı karşıya getirecek mücadeleye çevriliyor. Atletico Madrid, Diego Simeone'nin disiplinli oyun anlayışıyla çıktığı 4 maçta 6 puan toplayarak yoluna temkinli adımlarla devam ediyor. Öte yanda ise Inter var. Turnuvada geride kalan tüm maçlarını kazanarak adeta kusursuz bir performans sergileyen İtalya temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu liderliğinde seriyi sürdürmenin peşinde. Peki, Atletico Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Inter maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Inter maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram

INTER İSPANYA'DA KAZANAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak Inter, İspanya'da oynadığı son 12 maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan İtalya temsilcisi, son galibiyetini ise 2004-2005 sezonunda Valencia'ya (5-1) karşı aldı.