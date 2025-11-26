CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı'nda başantrenör Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 21:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 21:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Tecrübeli çalıştırıcı Obradovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Obradovic, "4,5 yıl önce sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en güzel hayali yaşamak için yola çıktım. 10 yıl sonra Partizanımızın Avrupa Ligi'nin tekrar parçası olmasını arzuluyor ve hedefliyordum. Bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, bunu en çok hak eden sizler sayesinde basketboldan çok daha fazlası haline geldi. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip istifamı sunmam gereken an geldi. Kulübümüze destek olan herkese, kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, kulübün tüm çalışanlarına, oyunculara, teknik ekibime ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Her zaman aranızdan biriyim, sonsuza dek minnettarım." ifadelerini kullandı.

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması!
Tahkim Kurulu'ndan açıklama! Eren Elmalı...
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den A Haber'de önemli açıklamalar
Buruk'un Günay'a tepkisinin sebebi ortaya çıktı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması! Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması! 20:28
Basketbolda medya günü! Basketbolda medya günü! 19:07
Tahkim Kurulu'ndan açıklama! Eren Elmalı... Tahkim Kurulu'ndan açıklama! Eren Elmalı... 18:34
Abdülkerim'den derbi paylaşımı Abdülkerim'den derbi paylaşımı 16:35
Fırtına Konya mesaisini sürdürü Fırtına Konya mesaisini sürdürü 16:05
Buruk'un Günay'a tepkisinin sebebi ortaya çıktı! Buruk'un Günay'a tepkisinin sebebi ortaya çıktı! 15:39
Daha Eski
Visca'ya eski takım arkadaşlarından ziyaret Visca'ya eski takım arkadaşlarından ziyaret 15:26
Furkan Özbek'ten ilham veren buluşma! Furkan Özbek'ten ilham veren buluşma! 15:23
Beşiktaş'ta F. Karagümrük mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta F. Karagümrük mesaisi sürüyor! 15:21
Beşiktaş'tan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki! Beşiktaş'tan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki! 15:12
Hatayspor'da maç hazırlıkları! Hatayspor'da maç hazırlıkları! 15:04
G.Saray'ın derbi mesaisi başladı! G.Saray'ın derbi mesaisi başladı! 14:49