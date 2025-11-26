CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Bayern Münih CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mikel Arteta yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan İngiliz ekibi, namağlup zirvede yer alan rakibine ilk mağlubiyetini yaşatmayı hedefliyor. Vincent Kompany yönetiminde etkili bir sezon geçiren Almanya temsilcisi ise aynı puana sahip rakibine karşı kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:24
Arsenal-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, devlerin kapışmasına sahne oluyor. Avrupa sahnesinde fırtına gibi esen Arsenal ile Bayern Münih, kozlarını paylaşacak. Hem Premier League'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yüksek tempolu futboluyla dikkat çeken Arsenal, Mikel Arteta önderliğinde iç saha gücünü avantaja çevirmek istiyor. Diğer tarafta ise Vincent Kompany yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan Bayern Münih var. Bundesliga'da ve Avrupa'da istikrarlı bir grafik çizen Alman ekibi, aynı puana sahip olduğu rakibini geçerek liderlik yarışında öne çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Bayern Münih maçı

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Arsenal-Bayern Münih maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Bayern Münih maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane

Arsenal-Bayern Münih maçı nasıl, nereden izlenir

ARSENAL 10 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanan Arsenal, güçlü rakibini mağlup ederek 10 yıllık hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Ekim 2015'te Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi, bu galibiyetin ardından oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Arsenal-Bayern Münih maçları

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Mikel Arteta yönetiminde oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında da gol yemeyen Arsenal, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 7 şut gördü. Vincent Kompany ile Avrupa'da en çok gol pozisyonu üreten Bayern Münih ise güçlü rakibinin dikkat çeken defansını aşmayı amaçlıyor. Arsenal-Bayern Münih maçı öncesi her iki takımın da istatistikleri dikkat çekerken, hangi ekibin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak

