Arsenal-Bayern Münih CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, devlerin kapışmasına sahne oluyor. Avrupa sahnesinde fırtına gibi esen Arsenal ile Bayern Münih, kozlarını paylaşacak. Hem Premier League'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yüksek tempolu futboluyla dikkat çeken Arsenal, Mikel Arteta önderliğinde iç saha gücünü avantaja çevirmek istiyor. Diğer tarafta ise Vincent Kompany yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan Bayern Münih var. Bundesliga'da ve Avrupa'da istikrarlı bir grafik çizen Alman ekibi, aynı puana sahip olduğu rakibini geçerek liderlik yarışında öne çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Arsenal-Bayern Münih maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Bayern Münih maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane

ARSENAL 10 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanan Arsenal, güçlü rakibini mağlup ederek 10 yıllık hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Ekim 2015'te Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi, bu galibiyetin ardından oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Mikel Arteta yönetiminde oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında da gol yemeyen Arsenal, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 7 şut gördü. Vincent Kompany ile Avrupa'da en çok gol pozisyonu üreten Bayern Münih ise güçlü rakibinin dikkat çeken defansını aşmayı amaçlıyor. Arsenal-Bayern Münih maçı öncesi her iki takımın da istatistikleri dikkat çekerken, hangi ekibin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.