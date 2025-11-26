CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi Olympiakos-Real Madrid MAÇI TIKLA İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Olympiakos-Real Madrid MAÇI TIKLA İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Xabi Alonso ve öğrencileri, zorlu Yunanistan deplasmanında kazanarak ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen İspanyol devinde Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Maçın favorisine karşı iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Olympiakos ise 2 puanla 32. sırada bulunuyor. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 11:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Olympiakos ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alarak iddiasını net bir şekilde ortaya koydu. İspanyol devi, kritik Yunanistan deplasmanında kazanarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Öte yandan Arda Güler'in bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Olympiakos-Real Madrid maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-Real Madrid maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Güler; Bellingham; Mbappe, Vinicius

OLYMPIAKOS, REAL MADRID'E KAYBETMİYOR

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanan Olympiakos, İspanyol devine karşı oynadığı 4 iç saha maçını da kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet alan Yunanistan temsilcisi, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

REAL MADRID DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 deplasman maçının 3'ünü kaybeden Real Madrid, bu sezon Liverpool karşısında 1-0 kaybederek, turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Daha önce Atetico Madrid'e 1-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, Arsenal'a ise 3-0 kaybederek deplasmanda rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
