Mbappe, Olympiakos'u tek başına bitirdi! 7 gollü maçta zafer Real Madrid'in

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid deplasmanda Yunan takımı Olympiakos'u 4-3 mağlup etti. Kylian Mbappe attığı 4 golle maça damga vururken, milli oyuncu Arda Güler de bir asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Olympiakos, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. İspanyol ekibinde milli oyuncu Arda Güler mücadeleye 11'de başladı. Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 22, 24, 29 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, Arda Güler de ikinci golün asist yaptı. Ev sahibinin gollerini ise 10. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 12 yaptı; Olympiakos ise 2 puanda kaldı.