CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Eintracht Frankfurt ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Kritik viraja girilirken, ilk 24 için 3 puan almayı hedefleyen Alman temsilcisi, 4 puanla 27. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi amaçlayan İtalya ekibi ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Eintracht Frankfurt ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvada zorlu bir dönemeçte yer alan Alman temsilcisi, topladığı 4 puanla 27. sırada bulunuyor ve ilk 24 için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Atalanta ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmak için kritik bir sınav verecek. Peki, Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

ASpor CANLI YAYIN

İDEFIX-Reklam
Skriniar'ın yanında kim oynayacak?
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman'dan "rapor" bilgilendirmesi
Kerem'den G.Saray derbisi sözleri!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den G.Saray derbisi sözleri! Kerem'den G.Saray derbisi sözleri! 13:31
F.Bahçe'ye bir şok daha! F.Bahçe'ye bir şok daha! 13:18
Icardi sonrası İlkay'dan da paylaşım geldi Icardi sonrası İlkay'dan da paylaşım geldi 12:58
E. Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman? E. Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman? 12:50
Kanarya Ferencvaros maçına hazır! Kanarya Ferencvaros maçına hazır! 12:34
Liverpool-PSV maçı detayları! Liverpool-PSV maçı detayları! 12:28
Daha Eski
Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! Karşıyaka Basketbol'da oyun kurucu arayışı! 12:15
Manisa FK ilklerin peşinde! Manisa FK ilklerin peşinde! 11:57
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! 11:51
Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! 11:50
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! 11:46
Union SG başkanından çarpıcı sözler! Union SG başkanından çarpıcı sözler! 11:41