Eintracht Frankfurt-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Eintracht Frankfurt ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvada zorlu bir dönemeçte yer alan Alman temsilcisi, topladığı 4 puanla 27. sırada bulunuyor ve ilk 24 için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Atalanta ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmak için kritik bir sınav verecek. Peki, Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak Eintracht Frankfurt-Atalanta maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca