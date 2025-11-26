CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, file derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etti

Galatasaray, file derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etti

2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 6. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 21:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 21:34
Galatasaray, file derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etti

Galatasaray HDI Sigorta, 2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 6'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 22-25, 21-25, 25-17 ve 16-18'lik skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Ozan Çagı Sarıkaya, Onur Coşkun

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Barthelemy, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez

GALATASARAY HDI SİGORTA: Jaeschke, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Can Koç

SETLER: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18

SÜRE: 2 saat 27 dakika

