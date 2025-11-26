CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco Pafos engelini aşamadı!

Monaco Pafos engelini aşamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos ile Monaco karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 22:58
Monaco Pafos engelini aşamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos ile Monaco karşı karşıya geldi.

Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçta Pafos ile Monaco 2-2 berabere kaldı.

Monaco'nun golleri 5. dakikada Takumi Minamino ve 26. dakikada Folarin Balogun'dan gelirken Pafos'un golleri 18. dakikada David Luiz ve 88. dakikada Mohamed Salisu'dan (KK) geldi.

DAVID LUIZ EN YAŞLI 2. OYUNCU OLDU

Pafos forması giyen 38 yaşındaki David Luiz, Monaco karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu oldu. Zirvede, 40 yaşında Porto formasıyla gol atan ve ülkemizde Beşiktaş forması giyen Pepe bulunuyor.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Pafos ve Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldi. Gelecek hafta Pafos Juventus deplasmanına konuk olurken Monaco ise evinde temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

