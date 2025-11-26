CANLI SKOR ANA SAYFA
Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın cezasını onadı!

TFF, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 18:34 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 19:01
Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın cezasını onadı!

Türkiye Furbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının onandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

CEZASI ONANAN DİĞER İSİMLER

Öte yandan Adil Demirbağ, Alberk Koç, Ali Aytemur, Ali Emre Yanar, Barış Timur, Burak Asan, Çağlayan Menderes, Celil Yüksel, Emre Kaplan, Enes İşik, Erhan Çelenk, Furkan Bekleviç, Hakan Yeşil, Hüsamettin Yener, Kadir Seven, Kerem Kayaarası, Mert Önal, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Taha Güneş, Murat Cem Akpınar, Mustafa Alptekin Çaylı, Nazım Sangare, Osman Ertuğrul Çetin, Salih Malkoçoğlu, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Üzeyir Ergün için de 45 günlük cezanın onandığı duyuruldu.

