Haberler Basketbol Anadolu Efes Fransa'da Monaco'ya farklı kaybetti

Anadolu Efes Fransa'da Monaco'ya farklı kaybetti

EuroLeague 13. hafta maçında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. Lacivert beyazlılar rakibine 102-66 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 21:26 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 23:49
Anadolu Efes Fransa'da Monaco'ya farklı kaybetti

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague 13. hafta maçında Fransa'da Monaco'ya konuk oldu.

Lacivert beyazlı temsilcimiz parkeden 102-66 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes adına Daniel Theis 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Seffi Shemmesh, Milos Koljensic

Monaco: Mike James 7, Elie Okobo 9, Alpha Diallo 13, Jaron Blossomgame 6, Daniel Theis 17, Matthew Strazel

12, Kevarrius Hayes 12, Nikola Mirotic 9, Nemanja Nedovic 3, Terry Tarpey 5, David Michineau, Yoan Makoundou 9

Başantrenör: Vassilis Spanoulis

A. Efes: Ercan Osmani 12, Nick Weiler-Babb 1, Isaia Cordinier 16, Jordan Loyd 13, Rolands Smits 9, Şehmus Hazer 6, Brice Dessert, Cole Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones 2, Sarper Mutaf 2

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-53

