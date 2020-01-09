Fikret Orman yönetimi ibra edilmedi!

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, Beşiktaş Futbol A.Ş genel kurulunda ibra edilmedi. Beşiktaş Futbol A.Ş genel kurulu toplantısında görüşülen 01.06.2018 – 31.05.2019 dönemi için 305 milyon 711 bin 408 TL zarar açıklandı. Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, oy çokluğuyla ibra edilmeme kararına karşı dava açacak. Orman, gerekçeli karardan sonra Beşiktaş Dernek Kurulu'nu dava edecek.

Öte yandan söz konusu dönem içerisinde Beşiktaş Futbol A.Ş'de yönetici olan üyeler ibra edildi. Sadece Fikret Orman ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi yönetiminin Fikret Orman'a dava açma hakkı bulunuyor.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Futbol Yatırımları Başkanlığı'ndan ayrıldığı ifade edildi. Olağanüstü seçim sonrası borsa şirketinin de başkanlığını yürüten Ahmet Nur Çebi, bu kez görevini bıraktı.