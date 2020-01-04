İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'ı reddetme sebebi!

İki sezon önce Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Beşiktaş'a çok ciddi miktarda para kazandıran Cenk Tosun, yaz döneminde olduğu gibi yeniden siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi. Ancak kararını Avrupa'da yola devam etmek üzerine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumunu yakından takip ediyoruz" dediği milli futbolcu için Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, "O bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcının sahadaki uygulaması farklı doğrultuda oldu. Tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a forma şansı vermedi.

OYNAMAK İSTİYOR

EURO 2020 öncesi daha fazla forma giyeceği bir kulübe gitmek isteyen golcü futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisinden dolayı mutlu olsa da tercihinin Avrupa olacağını iletti. Eşi ve menajerliğini yapan babasının da ısrarları sonrası bu kararı alan 28 yaşındaki oyuncu, ilk etapta kariyerine İngiltere'de, ikinci planda ise İspanya ve Almanya'da devam etmek istiyor.

PEDRO OLMAZSA ZAZA

Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu Pedro ve kulübü Fiorentina ile görüşmeleri sürdürüyor. Alternatif isimleri de değerlendiren siyahbeyazlılar, bu doğrultuda yine İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Simone Zaza için temaslara başladı. Kulübüyle ayrılık noktasında olan Zaza'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Torino ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken, 6 kez ağları sarstı.

LAF OLSUN DİYE OYUNCU ALAMAYIZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Kocadağ şu ifadeleri kullandı: "VAR kayıtlarıyla ilgili başvuruyu yaptık. MHK Başkanı aynı fikirde değiliz dedi. İyi niyetten şüphemiz yok. Güven ortamını yeniden sağlamak önemli. Adalet olduğu sürece, hakkımız yenmediği sürece kayıtlarla işimiz yok. MHK'nın basın toplantısında gördük ki gereken dersler çıkarılmış. İkinci yarı bu anlamda çok daha iyi geçecek diye umuyorum. TFF'ye başvuru yaptık. Faizler %31'lerden %12'lere indi ama bütçeleme revizyon edilmedi. Bu hesabın düzeltilmesi için başvurduk." Kocadağ transferlerle ilgili ise "Beşiktaş'ın durumu ortada. Biz bu saatten sonra laf olsun diye transfer yapamayız. Belki şartları oluşturabilirsek bütçemize uygun bir transfer yapabiliriz. Devre arası olmaz sene sonu olur. Gelecek sezonun planlaması da yapılıyor" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

İkinci devre hazırlıkları için Antalya'ya giden Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, idman öncesi oyuncuları ile konuştu. Sakatlıkları bulunan Burak, Roco, Douglas ve Dorukhan düz koşu yaptı. Antrenmanı sık sık durduran Avcı, oyuncularını daha hızlı paslaşmaları konusunda uyardı.