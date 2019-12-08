Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun transfer tercihi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. İşte o detay...

(fotomac.com.tr / Dış haberler)