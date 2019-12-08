Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun transfer tercihi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. İşte o detay...
(fotomac.com.tr / Dış haberler)
8 Aralık 2019 Pazar 09:49
Güncelleme: 08.12.2019 09:49
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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un ocak ayında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.
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Yıldız isimle ilgilenen takımlar arasında eski kulübü Beşiktaş'ın olduğu söylense de, siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklama ile milli oyuncuyu transfer etmeyeceklerini dile getirmişti.
İngiliz basını ise tecrübeli forvet hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı...
BleacherReport'ta yer alan habere göre Cenk Tosun, 1 yaşında bebeği olduğu için ailesinin düzenini bozmak istemiyor ve İngiltere'de kalmayı tercih ediyor.
Oyuncuya somut ilgi gösteren tek takımın ise Premier Lig ekiplerinden CrystalPalace'ın olduğu belirtildi.