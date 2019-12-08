Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun transfer tercihi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. İşte o detay...

(fotomac.com.tr / Dış haberler)

8 Aralık 2019 Pazar 09:49 Güncelleme: 08.12.2019 09:49
Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un ocak ayında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Yıldız isimle ilgilenen takımlar arasında eski kulübü Beşiktaş'ın olduğu söylense de, siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklama ile milli oyuncuyu transfer etmeyeceklerini dile getirmişti.

Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

İngiliz basını ise tecrübeli forvet hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı...

Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Bleacher Report'ta yer alan habere göre Cenk Tosun, 1 yaşında bebeği olduğu için ailesinin düzenini bozmak istemiyor ve İngiltere'de kalmayı tercih ediyor.

Cenk Tosun'un transfer tercihini açıkladılar!

Oyuncuya somut ilgi gösteren tek takımın ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın olduğu belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN