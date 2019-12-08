Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri verdiği röportajda, yıldız futbolcunun kişisel yaşamından kariyerine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Aralık 2019 Pazar 13:36
Güncelleme: 08.12.2019 13:36
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Premier Lig ekibi Arsenal'in başarılı futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınından The Sun'a verdiği röportajda oyuncunun kişisel yaşamı ve kariyeriyle alakalı ilgi çekici detaylar paylaştı.
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Mesut'un RealMadrid'denArsenal'e 42.5 milyon sterline transfer olduğunda annesinin verdiği nasihati evine çerçeveletip astığını söyleyen menajer Söğüt, o yazıda şu ifadelerin yer aldığını dile getirdi:
"Mesut, sakın unutma ki sen de bizim gibi bu dünyada misafirsin. Allah sana belirli bir yetenek verdi ancak bu sadece kendini geçindirmen için değil. Eğer sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."
Röportajda Mesut'un yardımsever kimliğinin bu nasihatten ileri geldiği ifade edildi. Bilindiği üzere yıldız futbolcu Amine Gülşe ile evlenirken, 16 bin ihtiyaç sahibi insana düğün yemeği vermişti.
Menajer Söğüt ayrıca oyuncunun katıldığı son Dünya Kupası'nda aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: