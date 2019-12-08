Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri verdiği röportajda, yıldız futbolcunun kişisel yaşamından kariyerine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Aralık 2019 Pazar 13:36 Güncelleme: 08.12.2019 13:36
Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

Premier Lig ekibi Arsenal'in başarılı futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınından The Sun'a verdiği röportajda oyuncunun kişisel yaşamı ve kariyeriyle alakalı ilgi çekici detaylar paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

Mesut'un Real Madrid'den Arsenal'e 42.5 milyon sterline transfer olduğunda annesinin verdiği nasihati evine çerçeveletip astığını söyleyen menajer Söğüt, o yazıda şu ifadelerin yer aldığını dile getirdi:

Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

"Mesut, sakın unutma ki sen de bizim gibi bu dünyada misafirsin. Allah sana belirli bir yetenek verdi ancak bu sadece kendini geçindirmen için değil. Eğer sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."

Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

Röportajda Mesut'un yardımsever kimliğinin bu nasihatten ileri geldiği ifade edildi. Bilindiği üzere yıldız futbolcu Amine Gülşe ile evlenirken, 16 bin ihtiyaç sahibi insana düğün yemeği vermişti.

Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!

Menajer Söğüt ayrıca oyuncunun katıldığı son Dünya Kupası'nda aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN