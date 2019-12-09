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Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Paris Saint Germain'de kriz çıktı. Başkent ekibinin ligde Montpellier'i 3-1 mağlup ettiği maça, oyundan alınan Kylian Mbappe'nin tavırları damga vurdu. İşte ayrıntılar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 14:33
Güncelleme: 10.12.2019 09:01
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Fransa Ligi'nde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip Paris Saint Germain, Montpellier deplasmanıan konuk oldu.
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PSG deplasmanda Neymar, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle kazanırken, teknik direktör ThomasTuchel 90. dakikada Mbappe'yi oyundan aldı.
YÜZÜNE BİLE BAKMADI
Maçı tamamlamak isteyen ve oyundan alınmasına içerlenen Mbappe, kendisini teskin etmeye çalışan teknik direktör Tuchel ile muhatap olmadı.
Kendisine sarılan hocasının yüzüne bakmadan, direkt kulübenin yolunu tutması dikkat çekti.