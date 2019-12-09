Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Paris Saint Germain'de kriz çıktı. Başkent ekibinin ligde Montpellier'i 3-1 mağlup ettiği maça, oyundan alınan Kylian Mbappe'nin tavırları damga vurdu. İşte ayrıntılar...

9 Aralık 2019 Pazartesi 14:33 Güncelleme: 10.12.2019 09:01
Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!

Fransa Ligi'nde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip Paris Saint Germain, Montpellier deplasmanıan konuk oldu.

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Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!

PSG deplasmanda Neymar, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle kazanırken, teknik direktör Thomas Tuchel 90. dakikada Mbappe'yi oyundan aldı.

Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!

YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Maçı tamamlamak isteyen ve oyundan alınmasına içerlenen Mbappe, kendisini teskin etmeye çalışan teknik direktör Tuchel ile muhatap olmadı.

Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!

Kendisine sarılan hocasının yüzüne bakmadan, direkt kulübenin yolunu tutması dikkat çekti.

Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!
Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!
Galatasaray maçı öncesi kriz: Yıldız isimden hocasına sert çıkış!
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