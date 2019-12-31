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31 Aralık 2019, Salı
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'e veto

Cyle Larin'e veto

’ın sezon sonuna kadar Zulte Waregem’e kiraladığı Larin için yöneticilerin “Geri çağıralım mı?” teklifine teknik direktör Abdullah Avcı, “Hayır” dedi.

Forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılarda, kiralık olarak Zulte Waregem'e gönderilen 'in geri dönme ihtimaline onay çıkmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticilerin tecrübeli hocaya "Hocam elimizde Cyle Larin var. Onu kiralık olarak gönderdik ve Belçika'da fırtına gibi esiyor. İstersen geri çağıralım" teklifi yaptığı ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın ise, Belçika Ligi ile Türkiye Ligi arasındaki sertlikten bahsedip Larin'in, Türkiye'de başarılı olmasının zor olduğunu belirttiği ve bu teklifi reddettiği bildirildi. Larin, Waregem formasıyla 21 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki Kanadalı santrfor Cyle Larin, formasıyla 26 resmi maçta 8 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.

  1. 31.12.2019
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