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28 Aralık 2019, Cumartesi
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‘Taraftar mutluluk kaynağım’

‘Taraftar mutluluk kaynağım’

Bir efsanesi olan Hutchinson, inanılmaz bir futbol sergilediği Gençlerbirliği maçı sonunda mutluydu.

Hutchinson maç sonunda mutluydu. Kanadalı yıldız, "Taraftar heykelimi dikmek istiyor, bu özel bir şey. Aynı zamanda iddialı ve büyük bir olay. Ben tevazulu olacağım. taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onlar benim mutluluk kaynağım" ifadelerini kullandı. Atiba tüm takım olarak hareket ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.
  1. 28.12.2019
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