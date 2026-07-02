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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Gyirmot CANLI İZLE

Beşiktaş - Gyirmot CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Slovakya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Gyirmot maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 17:52
Beşiktaş - Gyirmot CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovakya'da bulunan Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Macaristan'ın Gyirmot takımı ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ - GYIRMOT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gyirmot maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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BEŞİKTAŞ 0-0 GYIRMOT (SKORU GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI SLOVAKYA'DA DEVAM EDİYOR

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, çalışmalarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, kamp kadrosunu da açıkladı.

Wilfred Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise 10 Temmuz'da kampa katılacağını duyurdu.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:

"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozan Sevim."

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