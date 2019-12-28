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28 Aralık 2019, Cumartesi
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İlk yarıyı boş geçti

İlk yarıyı boş geçti

Siyah-beyazlılar, G.Birliği 10 kişi kaldığı mücadelede ilk yarıda hücumda etkili olamadı.

Siyah-beyazlılar, G.Birliği 10 kişi kaldığı mücadelede ilk yarıda hücumda etkili olamadı. Burak Yılmaz'ın forma giymediği karşılaşmada Kartal ilk yarıda, Başken ekibinin kalesine isabetli şut atamadı. 8 şutundan isabet bulamadı. Malatya maçında da ilk yarıyı boş geçmişti.
  1. 28.12.2019
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