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27 Aralık 2019, Cuma
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N’Sakala sürprizi

N’Sakala sürprizi

’ın, kanat oyuncusu N’Sakala ve kulübü ile yaptığı ilk görüşmeler olumlu geçti.

'ın Aytemiz forması giyen N'Sakala ile görüştüğü öğrenildi. Alanyaspor'a 2016-2017 sezonu başında gelen Demokratik Kongo asıllı futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren siyah-beyazlılar, hem futbolcu hem de kulübü ile birer görüşme yaptı. Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği gelen haberler arasında. Fransız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 108 karşılaşmada forma giyip 7 asist yaptı.
  1. 27.12.2019
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