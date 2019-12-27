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27 Aralık 2019, Cuma
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soyunma odasına indi

Ahmet Nur Çebi soyunma odasına indi

Başkanı , 'in 17. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda 'ni ağırladıkları karşılaşmanın öncesinde soyunma odasına indi ve futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkanı , göreve geldiği günden itibaren uyguladığı maç öncesi moral ziyaretlerini sürdürüyor.

BeIN Sports'un haberine göre Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına giderek oyunculara konuşma yaptı.

Oyunculardan sahaya konsantre olmalarını isteyen siyah-beyazlı başkan, tüm futbolculara moral verdi.

  1. 27.12.2019
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