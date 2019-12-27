Ahmet Nur Çebi soyunma odasına indi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 17. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda Gençlerbirliğini'ni ağırladıkları karşılaşmanın öncesinde soyunma odasına indi ve futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden itibaren uyguladığı maç öncesi moral ziyaretlerini sürdürüyor.
BeIN Sports'un haberine göre Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına giderek oyunculara konuşma yaptı.
Oyunculardan sahaya konsantre olmalarını isteyen siyah-beyazlı başkan, tüm futbolculara moral verdi.
- 27.12.2019
- Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor
- Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Sedan ve SUV modeli! Yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı, özellikleri, üretim yeri...
- İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri
- Galatasaray'a Amerika'dan şoke eden haber! Terim'in gözdesiydi...
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Ahmet Nur Çebi soyunma odasına indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.