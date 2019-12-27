Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş iç transferde Burak Yılmaz'a 1 yıllık imza attırarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Siyah-beyazlılar ikinci transferi için de elini hızlandırdı. Kadroya katılacak isim için 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

27 Aralık 2019 Cuma 10:24 Güncelleme: 27.12.2019 10:24
Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Devre arası için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iç transferde takımın golcüsü Burak Yılmaz'a bir yıllık imza attırdığını TFF'ye bildirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Siyah-beyazlılarda kaptan Burak'ın ardından ikinci transfer için kollar sıvandı.

Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor...

Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Bir süredir Brezilyalı futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlı yönetim en kısa zamanda Yeni Malatyaspor'la bir görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...

Yeni Malatyaspor'a önerilecek rakamın 500 bin Euro ile birlikte 2 genç oyuncu olacağı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN