Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş iç transferde Burak Yılmaz'a 1 yıllık imza attırarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Siyah-beyazlılar ikinci transferi için de elini hızlandırdı. Kadroya katılacak isim için 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edileceği öğrenildi. İşte detaylar...