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Beşiktaş bir isme daha imzayı attıracak! 2 oyuncu artı para...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş iç transferde Burak Yılmaz'a 1 yıllık imza attırarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Siyah-beyazlılar ikinci transferi için de elini hızlandırdı. Kadroya katılacak isim için 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edileceği öğrenildi. İşte detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 10:24
Güncelleme: 27.12.2019 10:24
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Devre arası için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iç transferde takımın golcüsü Burak Yılmaz'a bir yıllık imza attırdığını TFF'ye bildirmişti.
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Siyah-beyazlılarda kaptan Burak'ın ardından ikinci transfer için kollar sıvandı.
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor...
Bir süredir Brezilyalı futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlı yönetim en kısa zamanda Yeni Malatyaspor'la bir görüşme gerçekleştirecek.
Yeni Malatyaspor'a önerilecek rakamın 500 bin Euro ile birlikte 2 genç oyuncu olacağı öğrenildi.