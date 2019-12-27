Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta Fenerbahçe mağlubiyeti moralleri bozmuştu. Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına son sürat devam eden siyah-beyazlılar ilk hamlesini yaptı. Yurt içi ve yurtdışından birçok isimle temas halinde olan Kartal, 1 yıllık imzayı attırdı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
27 Aralık 2019 Cuma 02:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş ara transfer dönemi öncesi ilk imzayı attırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlıların Süper Lig'deki seri galibiyet serisi Malatyaspor maçıyla son bulurken, Fenerbahçe yenilgisi camiada şok etkisi yaratmıştı.
Üst üste alınan 2 mağlubiyetten sonra siyah-beyazlılarda artık gözler tamamıyla ara transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi hummalı bir çalışma içinde.
Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu kurmanın planlarını yapan siyah-beyazlılarda eksik bölgeler belirlendi.