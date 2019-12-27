Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta Fenerbahçe mağlubiyeti moralleri bozmuştu. Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına son sürat devam eden siyah-beyazlılar ilk hamlesini yaptı. Yurt içi ve yurtdışından birçok isimle temas halinde olan Kartal, 1 yıllık imzayı attırdı. Son dakika Beşiktaş haberleri...