Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta Fenerbahçe mağlubiyeti moralleri bozmuştu. Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına son sürat devam eden siyah-beyazlılar ilk hamlesini yaptı. Yurt içi ve yurtdışından birçok isimle temas halinde olan Kartal, 1 yıllık imzayı attırdı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

27 Aralık 2019 Cuma 02:17
Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Beşiktaş ara transfer dönemi öncesi ilk imzayı attırdı.

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Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Siyah-beyazlıların Süper Lig'deki seri galibiyet serisi Malatyaspor maçıyla son bulurken, Fenerbahçe yenilgisi camiada şok etkisi yaratmıştı.

Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Üst üste alınan 2 mağlubiyetten sonra siyah-beyazlılarda artık gözler tamamıyla ara transfer dönemine çevrildi.

Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi hummalı bir çalışma içinde.

Beşiktaş'tan 1 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu kurmanın planlarını yapan siyah-beyazlılarda eksik bölgeler belirlendi.

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