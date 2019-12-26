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26 Aralık 2019, Perşembe
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Çebi yorum yapmadı

Çebi yorum yapmadı

Başkanı , derbide düdük çalan ve VAR hakemi olarak görev yapan 'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Kulüpler Birliği'nde gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden , "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" açıklamasını yaptı. Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'ya sevk edilirken, kulübü de önceki gün 'ye başvurarak, ile arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulunmuştu.

  1. 26.12.2019
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