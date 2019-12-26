Çebi yorum yapmadı

Kulüpler Birliği'nde gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" açıklamasını yaptı. Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Beşiktaş kulübü de önceki gün TFF'ye başvurarak, Mete Kalkavan ile Cüneyt Çakır arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulunmuştu.