Taktik ve şut çalıştılar
Beşiktaş, yarın Ülker Stadı'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarın Ülker Stadı'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kartallar bugünkü idmanın ardından Ümraniye'de kampa girecek.
SİSTEM SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Teknik direktör Avcı, derbi 11'iyle ilgili sürekli farklı denemeler yapıyor. Sakatlığı geçen N'Koudou ile Lens'i kanada koyan Avcı, bu isimlerden beklediği verimi alması durumunda Diaby'yi forvet arkasına koyacak. Tecrübeli hoca idmanlarda Umut Nayir'i ortaya atıp, Diaby'yi kanatta kullandığı sistemi de deniyor.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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