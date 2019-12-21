Taktik ve şut çalıştılar

Beşiktaş, yarın Ülker Stadı'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kartallar bugünkü idmanın ardından Ümraniye'de kampa girecek.

SİSTEM SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Avcı, derbi 11'iyle ilgili sürekli farklı denemeler yapıyor. Sakatlığı geçen N'Koudou ile Lens'i kanada koyan Avcı, bu isimlerden beklediği verimi alması durumunda Diaby'yi forvet arkasına koyacak. Tecrübeli hoca idmanlarda Umut Nayir'i ortaya atıp, Diaby'yi kanatta kullandığı sistemi de deniyor.