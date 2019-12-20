Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Brezilyalı yıldız geliyor! Operasyonda son dakika gelişmesi...

Beşiktaş ara transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor... Ara transfer döneminde resmi imzayı attırmak için gerek Süper Lig, gerekse dünyanın bir çok yerinden özel olarak futbolcuları izleyen ve rapor hazırlayan Beşiktaşlı scoutlar, yönetimin de onay vermesi halinde resmi girişimlere başlıyor. Bu bağlamda istikrarıyla Abdullah Avcı'yı adeta büyüleyen Brezilyalı yıldızın transfer operasyonunda yepyeni bir gelişme yaşandı! İşte Beşiktaş'ın Ocak transfer döneminde resmi imzayı attırmayı hedeflediği yıldıza dair son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

20 Aralık 2019 Cuma 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





