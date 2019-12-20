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Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Brezilyalı yıldız geliyor! Operasyonda son dakika gelişmesi...
Beşiktaş ara transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor... Ara transfer döneminde resmi imzayı attırmak için gerek Süper Lig, gerekse dünyanın bir çok yerinden özel olarak futbolcuları izleyen ve rapor hazırlayan Beşiktaşlı scoutlar, yönetimin de onay vermesi halinde resmi girişimlere başlıyor. Bu bağlamda istikrarıyla Abdullah Avcı'yı adeta büyüleyen Brezilyalı yıldızın transfer operasyonunda yepyeni bir gelişme yaşandı! İşte Beşiktaş'ın Ocak transfer döneminde resmi imzayı attırmayı hedeflediği yıldıza dair son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
20 Aralık 2019 Cuma 10:32
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Beşiktaş, ara transfer sezonundaki ilk imzasını attırmaya çok yaklaştı...
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Sezona kötü başlayan Kara Kartal'da yeni bir sistem oturtmak için hayli zorlanan Abdullah Avcı, sonunda istediğini başardı ve Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan 6'sını kazandı...
Sistemine uygun olabilecek isimleri özel olarak izleyerek kadrosuna dahil etmek isteyen Avcı'nın tek bir hedefi var. Başakşehir ile yıllar süren şampiyonluk hasretini Beşiktaş çatısı altında sonlandırmak.
Bu bağlamda yeni isimleri kadrosuna dahil etmek için kolları sıvayan Beşiktaş'ta Ocak transfer döneminin ilk meyvesi ortaya çıktı...
Geçtiğimiz sezon Brezilya'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan João Paulo transferinde yeni bir gelişme yaşandı...