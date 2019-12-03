Emre’ye yakın ilgi

Burak Yılmaz, dünkü maçta Türk futbolunun yeni yıldız adayı Emre Demir ile yakından ilgilendi. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor'un 15'lik orta sahası ile bir süre sohbet etti. Burak Yılmaz bu sohbetin ardından Emre Demir'e sarılarak başarılar diledi.