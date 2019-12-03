Emre’ye yakın ilgi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Emre’ye yakın ilgi

’ye yakın ilgi

Emre’ye yakın ilgi

, dünkü maçta Türk futbolunun yeni yıldız adayı ile yakından ilgilendi. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, 'un 15'lik orta sahası ile bir süre sohbet etti. Burak Yılmaz bu sohbetin ardından Emre Demir'e sarılarak başarılar diledi.

, dünkü maçta Türk futbolunun yeni yıldız adayı ile yakından ilgilendi. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, 'un 15'lik orta sahası ile bir süre sohbet etti. Burak Yılmaz bu sohbetin ardından Emre Demir'e sarılarak başarılar diledi.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre’ye yakın ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN