Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonunda siyah-beyazlı takımın futbolcuları karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Abdullah Avcı Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.
2 Aralık 2019 Pazartesi 22:43
Güncelleme: 02.12.2019 22:49
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Karius: Çok pozitif bir performans. Yediğimiz golde konsantrasyon kaybı oldu. Onun haricinde savunmada iyi bir performans ortaya koyuyoruz.
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Önümüzdeki maçı da gol yemeden kazanmaya çalışacağız. Kariyerimdeki ilk maça göre saçım değişti, artık uzun. (Gülerek) Birçok farklı ülkede büyük deneyimler elde ettim.
Oynama iştahımdan hiçbir şey kaybetmedim. Umarım 8 yıl daha devam ettirebilirim.
Emre Demir: Beşiktaş çok büyük camia. Çıkışlarının olduğunu biliyorduk. Buraya puan almak için geldik ama olmadı.
Eksiklerimiz var, kulüpte sıkıntılar var, ama çok çalışarak bunu gidereceğimizi sanıyorum.