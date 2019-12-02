Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonunda siyah-beyazlı takımın futbolcuları karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Abdullah Avcı Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.
2 Aralık 2019 Pazartesi 22:43 Güncelleme: 02.12.2019 22:49
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Karius: Çok pozitif bir performans. Yediğimiz golde konsantrasyon kaybı oldu. Onun haricinde savunmada iyi bir performans ortaya koyuyoruz.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Önümüzdeki maçı da gol yemeden kazanmaya çalışacağız. Kariyerimdeki ilk maça göre saçım değişti, artık uzun. (Gülerek) Birçok farklı ülkede büyük deneyimler elde ettim.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Oynama iştahımdan hiçbir şey kaybetmedim. Umarım 8 yıl daha devam ettirebilirim.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Emre Demir: Beşiktaş çok büyük camia. Çıkışlarının olduğunu biliyorduk. Buraya puan almak için geldik ama olmadı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Eksiklerimiz var, kulüpte sıkıntılar var, ama çok çalışarak bunu gidereceğimizi sanıyorum.

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