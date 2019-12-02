Vodafone Park'ta şok protesto! İşte o anlar... (Beşiktaş - Kayserispor maçından kareler...)

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken küme düşmeye en yakın takım konumunda bulunan Kayserispor'da taraftarlar takımını eşine az rastlanır şekilde protesto etti. İşte o görüntüler ve mücadeleden kareler...
2 Aralık 2019 Pazartesi 22:21
Güncelleme: 02.12.2019 23:12
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
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Ligde zor günler geçiren Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğü elden bırakmayan Beşiktaş, mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve yarışında önemli bir 3 puan aldı.
Kara-Kartal'ın gollerini Atiba, Gökhan Gönül, Burak (2) kaydederken, Kayserispor'un tek golü Adebayor'dan geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 24'e yükseltirken Kayserispor 7 puanda kaldı.