Vodafone Park'ta şok protesto! İşte o anlar... (Beşiktaş - Kayserispor maçından kareler...)

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken küme düşmeye en yakın takım konumunda bulunan Kayserispor'da taraftarlar takımını eşine az rastlanır şekilde protesto etti. İşte o görüntüler ve mücadeleden kareler...

2 Aralık 2019 Pazartesi 22:21 Güncelleme: 02.12.2019 23:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





