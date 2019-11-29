Beşiktaş'a PFDK’dan 24 bin tl ceza geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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'a ’dan 24 bin tl ceza geldi

Beşiktaş'a PFDK’dan 24 bin tl ceza geldi

'dan 'a para cezası geldi. Açıklamada Beşiktaş taraftarınınKonyaspor deplasmanında neden olduğu saha olayları nedeniyle siyah-beyazlılara 24 bin TL para cezası gelirken; misafir tribün Kuzey üst A, B ve C bloktaki seyircilere de bir sonraki misafir kulüp olduğu maça girememe cezası geldi.

'dan 'a para cezası geldi. Açıklamada Beşiktaş taraftarınınKonyaspor deplasmanında neden olduğu saha olayları nedeniyle siyah-beyazlılara 24 bin TL para cezası gelirken; misafir tribün Kuzey üst A, B ve C bloktaki seyircilere de bir sonraki misafir kulüp olduğu maça girememe cezası geldi.

  1. 29.11.2019
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