Beşiktaş, Bratislava ve UEFA Heyeti ile dostluk yemeği yedi

Yönetım Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da; UEFA Delegesi Claude Runavot, Slovan Bratislva Kulübü Başkanı Ivan Kmotrik ve kulüp yetkililerini ağırladı. Erdoğan ile Fidan, sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda; UEFA Delegesi Runavot ve S. Bratislava Kulübü Başkanı Kmotrik'e günün anısına plaket takdim ettiler.





