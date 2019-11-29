Beşiktaş, Bratislava ve UEFA Heyeti ile dostluk yemeği yedi
Yönetım Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da; UEFA Delegesi Claude Runavot, Slovan Bratislva Kulübü Başkanı Ivan Kmotrik ve kulüp yetkililerini ağırladı. Erdoğan ile Fidan, sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda; UEFA Delegesi Runavot ve S. Bratislava Kulübü Başkanı Kmotrik'e günün anısına plaket takdim ettiler.
Yönetım Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da; UEFA Delegesi Claude Runavot, Slovan Bratislva Kulübü Başkanı Ivan Kmotrik ve kulüp yetkililerini ağırladı. Erdoğan ile Fidan, sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda; UEFA Delegesi Runavot ve S. Bratislava Kulübü Başkanı Kmotrik'e günün anısına plaket takdim ettiler.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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