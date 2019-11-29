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29 Kasım 2019, Cuma
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Beşiktaş, Bratislava ve UEFA Heyeti ile dostluk yemeği yedi

Beşiktaş, Bratislava ve UEFA Heyeti ile dostluk yemeği yedi

ve Fırat Fidan, Vodafone Park'ta bulunan 'da; UEFA , Başkanı Ivan Kmotrik ve kulüp yetkililerini ağırladı. Erdoğan ile Fidan, sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda; UEFA Delegesi Runavot ve S. Bratislava Kulübü Başkanı Kmotrik'e günün anısına plaket takdim ettiler.

Yönetım Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan, Vodafone Park'ta bulunan 'da; UEFA , Başkanı Ivan Kmotrik ve kulüp yetkililerini ağırladı. Erdoğan ile Fidan, sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda; UEFA Delegesi Runavot ve S. Bratislava Kulübü Başkanı Kmotrik'e günün anısına plaket takdim ettiler.


  1. 29.11.2019
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