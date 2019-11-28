Başkan Çebi ziyarete çıktı
Beşiktaş Başkanı Çebi, ziyaretlerine devam ediyor. Çebi ve beraberindeki heyet dün Beşiktaş Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı'yı makamında ziyaret etti ve Çamırcı'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
Beşiktaş Başkanı Çebi, ziyaretlerine devam ediyor. Çebi ve beraberindeki heyet dün Beşiktaş Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı'yı makamında ziyaret etti ve Çamırcı'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Çebi ardından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Çebi, Aycı'ya Futbol Takımı ile Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın formalarını hediye etti.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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