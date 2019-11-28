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28 Kasım 2019, Perşembe
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Başkan ziyarete çıktı

Başkan Çebi ziyarete çıktı

 Başkanı , ziyaretlerine devam ediyor. Çebi ve beraberindeki heyet dün Beşiktaş Emniyet Müdürü 'yı makamında ziyaret etti ve Çamırcı'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Başkanı , ziyaretlerine devam ediyor. Çebi ve beraberindeki heyet dün Beşiktaş Emniyet Müdürü 'yı makamında ziyaret etti ve Çamırcı'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Çebi ardından Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 'yı makamında ziyaret etti. Başkan Çebi, Aycı'ya Takımı ile Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın formalarını hediye etti.

  1. 28.11.2019
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