Başkan Çebi ziyarete çıktı

Beşiktaş Başkanı Çebi, ziyaretlerine devam ediyor. Çebi ve beraberindeki heyet dün Beşiktaş Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı'yı makamında ziyaret etti ve Çamırcı'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Çebi ardından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Çebi, Aycı'ya Futbol Takımı ile Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın formalarını hediye etti.