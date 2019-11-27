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27 Kasım 2019, Çarşamba
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örnek olsun

Cenk Tosun örnek olsun

'nın gönlündeki forvet adayı , kanat oyuncusu adayı ise Gedson.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gönlündeki forvet adayı , kanat oyuncusu adayı ise Gedson. Ancak iki oyuncunun olmama ihtimaline karşı sürekli olarak çalışmalar sürüyor ve alternatifler aranıyor. Avcı'nın scout ekibine teklifi ise, "Euro 2020'de sürekli forma giymek isteyen ama takımlarında sürekli forma bulamayan oyuncuların bir araştıralım, mesela gibi. Zaten onun ismi listemizde ama daha farklı isimlerde bulabiliriz" dediği öğrenildi.

  1. 27.11.2019
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