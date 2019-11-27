Cenk Tosun örnek olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gönlündeki forvet adayı Michael Krmencik, kanat oyuncusu adayı ise Gedson. Ancak iki oyuncunun olmama ihtimaline karşı sürekli olarak çalışmalar sürüyor ve alternatifler aranıyor. Avcı'nın scout ekibine teklifi ise, "Euro 2020'de sürekli forma giymek isteyen ama takımlarında sürekli forma bulamayan oyuncuların bir araştıralım, mesela Cenk Tosun gibi. Zaten onun ismi listemizde ama daha farklı isimlerde bulabiliriz" dediği öğrenildi.