Cenk Tosun örnek olsun
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gönlündeki forvet adayı Michael Krmencik, kanat oyuncusu adayı ise Gedson.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gönlündeki forvet adayı Michael Krmencik, kanat oyuncusu adayı ise Gedson. Ancak iki oyuncunun olmama ihtimaline karşı sürekli olarak çalışmalar sürüyor ve alternatifler aranıyor. Avcı'nın scout ekibine teklifi ise, "Euro 2020'de sürekli forma giymek isteyen ama takımlarında sürekli forma bulamayan oyuncuların bir araştıralım, mesela Cenk Tosun gibi. Zaten onun ismi listemizde ama daha farklı isimlerde bulabiliriz" dediği öğrenildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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