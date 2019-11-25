Az ama öz oynadı
Son dönemde 'top almaktan kaçıyor' diye suçlanan Ljajic, Konya maçında da sadece 53 kez topla buluştu. Ancak yaptığı 51 pasta yüzde 90.2 gibi çok yüksek bir ortalama yakaladı.
Son dönemde 'top almaktan kaçıyor' diye suçlanan Ljajic, Konya maçında da sadece 53 kez topla buluştu. Ancak yaptığı 51 pasta yüzde 90.2 gibi çok yüksek bir ortalama yakaladı. Ljajic'in bu sezonki pas sayısı 39.7, pas yüzdesi ise yüzde 86.7. Önceki gece sezon ortalamasının üzerinde topla oynayan Ljajic, takımın hücumda top kaybetmeyen tek ismi oldu.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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