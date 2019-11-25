Az ama öz oynadı

Son dönemde 'top almaktan kaçıyor' diye suçlanan Ljajic, Konya maçında da sadece 53 kez topla buluştu. Ancak yaptığı 51 pasta yüzde 90.2 gibi çok yüksek bir ortalama yakaladı. Ljajic'in bu sezonki pas sayısı 39.7, pas yüzdesi ise yüzde 86.7. Önceki gece sezon ortalamasının üzerinde topla oynayan Ljajic, takımın hücumda top kaybetmeyen tek ismi oldu.