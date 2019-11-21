Milan’ın Elneny iddiası
Milan Sportif Direktörü Maldini, İtalyan basınında Beşiktaşlı Elneny'yi ara transfer döneminde almak istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.
Milan Sportif Direktörü Maldini, İtalyan basınında Beşiktaşlı Elneny'yi ara transfer döneminde almak istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti. Maldini, Fotboll İtalia'ya yaptığı açıklamada böyle bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı. Beşiktaş, Mısırlı oyuncuyu sezon sonuna kadar Arsenal'den kiralamıştı.
- 21.11.2019
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
-
Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Milan’ın Elneny iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.