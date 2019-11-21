Milan’ın Elneny iddiası

Milan Sportif Direktörü Maldini, İtalyan basınında Beşiktaşlı Elneny'yi ara transfer döneminde almak istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti. Maldini, Fotboll İtalia'ya yaptığı açıklamada böyle bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı. Beşiktaş, Mısırlı oyuncuyu sezon sonuna kadar Arsenal'den kiralamıştı.