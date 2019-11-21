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21 Kasım 2019, Perşembe
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Milan’ın Elneny iddiası

Milan’ın Elneny iddiası

, İtalyan basınında 'yi ara döneminde almak istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.

Milan Sportif Direktörü Maldini, İtalyan basınında 'yi ara döneminde almak istedikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti. Maldini, Fotboll İtalia'ya yaptığı açıklamada böyle bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı. Beşiktaş, Mısırlı oyuncuyu sezon sonuna kadar 'den kiralamıştı.

  1. 21.11.2019
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