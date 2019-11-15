Beşiktaş'tan eksik start!
Beşiktaş, Konya maçı hazırlıklarına başladı. İdmana milli oyuncular dışında tedavileri devam eden Dorukhan ve Douglas, gribal enfeksiyon geçiren olan Caner ile sağ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba katılmadı.
Beşiktaş, Konya maçı hazırlıklarına başladı. İdmana milli oyuncular dışında tedavileri devam eden Dorukhan ve Douglas, gribal enfeksiyon geçiren olan Caner ile sağ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba katılmadı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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