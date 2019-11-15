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15 Kasım 2019, Cuma
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'tan eksik start!

Beşiktaş'tan eksik start!

maçı hazırlıklarına başladı. İdmana milli oyuncular dışında tedavileri devam eden Dorukhan ve Douglas, geçiren olan Caner ile sağ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba katılmadı.

, maçı hazırlıklarına başladı. İdmana milli oyuncular dışında tedavileri devam eden Dorukhan ve Douglas, geçiren olan Caner ile sağ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba katılmadı.

  1. 15.11.2019
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