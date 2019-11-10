Fikret Orman'ı takipten çıkardılar!

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin yönetime gelmesinin ardından değişim rüzgarları etkisini göstermeye başladı. Beşiktaş kulübüne ait Instagram hesabında sadece sporcular ve sponsorlar takip edilemeye başlandı. Beşiktaş resmi Instagram hesabı Fikret Orman ve eski ve yeni tüm yöneticileri takipten çıkardı.