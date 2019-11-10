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10 Kasım 2019, Pazar
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'ı takipten çıkardılar!

Fikret Orman'ı takipten çıkardılar!

'ta 'nin yönetime gelmesinin ardından değişim rüzgarları etkisini göstermeye başladı. Beşiktaş kulübüne ait hesabında sadece sporcular ve sponsorlar takip edilemeye başlandı.

'ta 'nin yönetime gelmesinin ardından değişim rüzgarları etkisini göstermeye başladı. Beşiktaş kulübüne ait hesabında sadece sporcular ve sponsorlar takip edilemeye başlandı. Beşiktaş resmi Instagram hesabı ve eski ve yeni tüm yöneticileri takipten çıkardı.

  1. 10.11.2019
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