Beşiktaş 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Son 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş iyi gidişatına Denizlispor karşısında da devam etti. Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u N'Koudou'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Beşiktaş 8. sırada yer aldı. Denizlispor ise 11 puanla 14. sırada bulunuyor.



BURAK YILMAZ 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Ankaragücü ile oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray maçında forma giyemeyen, Antalya maçında da oyuna sonradan giren Burak, Denizlispor maçında ilk 11'e döndü.



Beşiktaş bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan dışında tam hazır olmayan Douglas, Denizlispor maçının kadrosuna alınmazken, bu futbolcuların dışındaki isimler oynayabilecek duruma geldi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebildi. Ankaragücü deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan ve Antalyaspor maçının da son bölümünde forma giyebilen golcü oyuncu, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e döndü.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımının başında yer aldı.

Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan ve "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konulan Avcı, bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan karşılaşma için Portekiz'e gidememişti.

Avcı'nın yorgun ve halsiz durumu dikkati çekti.

Abdullah Avcı'nın olmadığı Braga maçında takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar görev almıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takım, Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 11'de görev alan Loris Karius, Domagoj Vida ve Caner Erkin, lig mücadelesinde de yerini korudu.

Braga mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Enzo Roco, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Kartal Kayra Yılmaz, Yukatel Denizlispor maçında yedek soyundu.

Avrupa'daki son maçta ilk 11'de şans bulan Umut Nayir ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Braga maçı için kadroya almayarak dinlendirdiği Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby, lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Braga maçında sonradan oyuna giren Muhammed Elneny ve Pedro Rebocho da Yukatel Denizlispor mücadelesinde ilk 11'deki yerlerini aldı. Avrupa maçında yedekler arasında yer alan Adem Ljajic de ilk 11'de şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, kadroda bulunmadı.

200. GOLÜN SAHİBİ DİABY'E PLAKET

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki resmi maçlarda 200. golünü atan Abdoulay Diaby'e ödülü verildi.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçta ikinci golü atan ve takımının Vodafone Park'taki ikinci "dalya"sına imza atan Diaby, Denizlispor maçı öncesi düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Vodafone Karakartal Hareketi Üyesi Sezen Aluç tarafından verilen 200. gol için özel olarak tasarlanan ödül heykelciğinin bir örneği, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK ANILDI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla iki takım oyuncuları ısınmaya Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Stat hoparlörlerinden de Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Siyah-beyazlı oyuncular seremoni öncesi sahaya "Atamızı minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

STAT DOLMADI

Son 4 haftada 10 puan toplayarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile yaptığı maçta Vodafone Park dolmadı.

Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın seyirci izledi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in ailesi de izledi.

MAÇTA ÖZEL MİSAFİRLER

Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak karşılaşmayı izledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Beşiktaş taraftarı astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Beşiktaş'ın konuğu olarak Vodafone Park tribününde yer aldı.