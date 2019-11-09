Norwich City taraftarları Vida'yı istiyor

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, bir süredir Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'yı takip ediyordu.

İngiliz basınından Read Norwich adlı site, oyuncuyla ilgili kaleme aldığı haberin içinde "Vida alınmalı mı?" şeklinde bir anket başlattı. Okuyucuların yüzde 74'ü alınması yönünde oy kullanırken, yüzde 26'sı ise Hırvat yıldızı istemedi.

2018'in ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atan Domagoj Vida, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.



