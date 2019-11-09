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09 Kasım 2019, Cumartesi
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taraftarları Vida'yı istiyor

Norwich City taraftarları Vida'yı istiyor

'ın Hırvat savunma oyuncusu transfer gündeminden düşmüyor. Yıldız futbolcu 'nin listesine girmişti. İngiliz basının yaptığı ankette tecrübeli stoperin alınması için 'evet' oyu çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Championship ekiplerinden , bir süredir forması giyen 'yı takip ediyordu.

İngiliz basınından Read Norwich adlı site, oyuncuyla ilgili kaleme aldığı haberin içinde "Vida alınmalı mı?" şeklinde bir anket başlattı. Okuyucuların yüzde 74'ü alınması yönünde oy kullanırken, yüzde 26'sı ise Hırvat yıldızı istemedi.

2018'in ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atan Domagoj Vida, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.


  1. 09.11.2019
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