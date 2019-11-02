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Ahmet Nur Çebi Vida'nın sözleşmesini görünce şoke oldu! O madde...
Beşiktaş'ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın, kulüp tarafından UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdına imza atmadığı belirtilmişti. Siyah-beyazlı futbolcunun imza atmama nedeni ortaya çıkarken, yapılan ek sözleşme yeni başkan Ahmet Nur Çebi'yi şaşırttı...
2 Kasım 2019 Cumartesi 10:13
Güncelleme: 02.11.2019 10:13
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, göreve gelir gelmez ekonomik sorunları çözmeye odaklandı.
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Oyuncuların temmuz ayından itibaren biriken alacaklarına karşılık 105 milyon TL ödeyip, UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıtlarını alan yönetim, Domagoj Vida'da yaşanan sıkıntıyı da şu an için aştı.
Vida'nın borçsuzluk kağıdına geç imza atmasının nedeni ise siyah-beyazlı idarecileri şoke etti.
Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz sezon maaşların zamanında yatmayıp birikmesi üzerine, eski yönetimle görüşen Hırvat stoperle özel sözleşme yapıldı.
Bu mukavele ile Vida ödemelerin gecikmesi halinde her ay ekstra ücret almaya hak kazandı. Üç aylık alacakları sıfırlayan yeni yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun gecikmeden dolayı 600 bin Euro talebiyle neye uğradığını şaşırdı.