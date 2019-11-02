Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından devre arası için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta scout ekipleri raporunu sundu. Sunulan raporda bir dönem Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Ever Banega ön plana çıktı. İşte detaylar...

2 Kasım 2019 Cumartesi 07:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





