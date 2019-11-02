Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından devre arası için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta scout ekipleri raporunu sundu. Sunulan raporda bir dönem Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Ever Banega ön plana çıktı. İşte detaylar...
2 Kasım 2019 Cumartesi 07:17
Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

Galatasaray galibiyetiyle morallenen ve zirve yarışına katılacağının sinyallerini veren Beşiktaş, transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

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Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

Siyah-beyazlı takımda scout ekibi, orta saha için önerilerini sundu.

Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

Ekip, sezon başında Sevilla'nın Galatasaray'a satmaya yanaşmadığı Banega için devreye girilebileceği raporunu verdi.

Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

Arjantinli oyuncunun Sevilla'dan aldığı rakamı yükseltmeden sözleşmesini yenilemeye yanaşmadığı hatırlatıldı.

Beşiktaş Ever Banega transferi için düğmeye bastı!

İspanyol kulübünün devre arasında Banega'yı satabileceği, yaşı da (31) göz önüne alınarak tahminlerin çok ötesinde bir bonservis bedeli ortaya çıkabileceği belirtildi.

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