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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sert konuştu! 'Onları atacağız'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Biz buraya gelirken 'Beşiktaş'ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse UEFA'ya gidemeyiz' dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra biz çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları...
1 Kasım 2019 Cuma 22:47
Güncelleme: 01.11.2019 22:47
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından Cumhuriyetin Kuruluşu'nun96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.
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Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Beşiktaş taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Salona tezahüratlar eşliğinde giren başkan Çebi, taraftarlarla tokalaşıp, özçekim yaptı.
Etkinlikte konuşan Antalya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Oğuz, taraftar olarak başkan Çebi ve kulübün en büyük destekçisi olacaklarını söyledi.
TARAFTARA ÇAĞRI Başkan Çebi, yaptığı konuşmasında taraftara çağrı yaptı. Seçimden önce tribünlerde yöneticilere yanlış tezahüratlar yapıldığını dile getiren Çebi, Beşiktaş taraftarının yöneticisini tribünde cezalandıracak tarzda tezahürat yapmamasını diledi.
Beşiktaş taraftarının statta takımı desteklemesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Çünkü, bunları yaptıranların benim olduğum şeklinde iddialar var. Kulüpten gidenler, vedalaşanlar tarafından.