Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sert konuştu! 'Onları atacağız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Biz buraya gelirken 'Beşiktaş'ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse UEFA'ya gidemeyiz' dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra biz çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları...

1 Kasım 2019 Cuma 22:47 Güncelleme: 01.11.2019 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





