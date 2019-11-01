Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor

Türkiye Süper Ligi'ne Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda gelen ve zaman zaman büyük tartışmalara yol açan 'VAR' tam adıyla Video Yardımcı Hakem sistemi değişiyor. UEFA Hakem İşleri Müdürü Roberto Rossetti VAR'da yapılacak tarihi değişiklikleri açıkladı.
1 Kasım 2019 Cuma 21:31 Güncelleme: 01.11.2019 21:31
Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor

UEFA Hakem İşleri Müdürü Roberto Rosetti, Video Hakem Sistemi (VAR) hakkında düşüncelerini açıkladı.

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Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor

Tecrübeli İtalyan futbol adamı, "UEFA, VAR'a çok önem veriyor. Futbolseverler unutmasın, VAR hakemler için değil futbol için var.

Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor

Oyun her zaman önce gelir, ardından adaletli bir maç ve iyi bir hakem gelir.

Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor

Biz de hakem kararlarının doğru olması için üzerimize düşeni yapıyoruz.

Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor

Doğru hakem kararları, bizim en büyük sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

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