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05 Kasım 2019, Salı
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Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK 'nde basına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek. , Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 05.11.2019
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